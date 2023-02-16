С ж/д станции Баладжары в Турцию отправлен гуманитарный груз из 25 контейнеров

Сегодня с участием председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова и посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи с железнодорожной станции Баладжары в братскую страну был отправлен гуманитарный груз в составе 25 контейнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гуманитарная помощь будет доставлена по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс пострадавшим от сильного землетрясения в десяти провинциях Турции.

Гуманитарная помощь, отправленная сегодня, в основном состоит из медикаментов, обогревателей и генераторов и прибудет в братскую страну в течение 3 дней.

Отметим, что с первого дня стихийного бедствия в Турции азербайджанская общественность, продемонстрировавшая солидарность с турецким народом, принимает активное участие в широкомасштабных кампаниях помощи.

Посол Джахит Багчи поблагодарил азербайджанское государство и народ за большую поддержку, оказываемую в эти трудные дни.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.