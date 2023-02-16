Варданян - марионетка Москвы, собирающаяся сделать политическую карьеру в Армении

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян, внешний вид которого вызывает очень много вопросов - марионетка Москвы и планирует сделать политическую карьеру в Армении.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Джудита Хубера, опубликованной в швейцарском издании SRF (Schweizer Radio und Fernsehen).

По словам автора, который рассказал немного о прошлом миллиардера, Варданян сколотил себе огромное состояние в России с 1985 года. В Москве он вел образ жизни сверхбогатого человека и имел хорошие связи с московской властной элитой.

"Ныне он преследует политические амбиции в Карабахе. После отказа от российского гражданства многие армяне возлагали надежды на богатого олигарха, его связи в мире, который обещал неустанно работать во благо района. Но многие задаются вопросом, каковы его истинные мотивы, ведь Варданян ранее никогда не выступал как политик, а только как инвестор. Кроме того, его активы подозреваются в коррупции и он отмывал деньги посредством махинации "Тройка-Ландромат". - пишет Хубера.

Варданян постоянно говорит, что не является марионеткой, что им движут исключительно патриотические соображения. Однако, как отмечено в статье, исследователь конфликтов Эмили Бабаканян-Фрейзер считает, что миллиардер тесно связан с кремлевской властной элитой: "Рубен вел в Москве сверхбогатый образ жизни, он привык к жизни в Ритц-Карлтон. Переезд в Карабах - это огромная перемена. Кроме того, марионетка Москвы не впервые появляется в армянской политике".

"Между тем, армянский политолог Бенджамин Погосян подчеркивает, что каждый так называемый "лидер" в Карабахе, который не совсем сумасшедший, является "российским человеком".

Погосян также добавил, что Варданян планирует сделать политическую карьеру в глубинке Армении. Фактически, в прошлом году олигарх запустил в Армении движение и вступил в политическую партию. Его работа в Карабахе пошла бы ему на пользу для его амбиций.

"Российско-армянский олигарх является конкурентом премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который держит более прозападный курс и хочет дистанцироваться от России. Очень вероятно, что в будущем сценарий с политической карьерой в Армении будет воплощен в реальность. Однако пока Варданян настаивает на том, что останется с армянами Карабаха", - отмечается в статье.