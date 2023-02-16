Хаменеи 26 лет прячет убийцу Зии Буниятова в Иране

Организатор убийства академика Зии Буниятова уже на протяжении 26 лет скрывается в Иране.

Как передает Day.Az, lent.az удалось узнать некоторые сведения об организаторе убийства академика Тариеле Рамазанове.

Согласно информации, в настоящее время он разыскивается правоохранительными органами Азербайджана по статье 218.1 (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) УК АР.

Выяснилось, что Т.Рамазанов скрывается в Иране и ему покровительствует режим мулл. Его защита и предотвращение передачи Азербайджану осуществлялись по прямому указанию Верховного религиозного лидера Ирана. Именно по этой причине правоохранительные органы Азербайджана уже более четверти века не могут привлечь Рамазанова к ответственности.

Отметим, что через пять дней будет ровно 26 лет с момента убийства З.Буниятова. Он скончался в результате ножевых и огнестрельных ранений, полученных 21 февраля 1997 года в 18:10 при выходе из здания, в котором жил.

На момент убийства академику было 75 лет.