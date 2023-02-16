https://news.day.az/politics/1538742.html Кого и почему волнует растущая геополитическая роль Турции? - эксперты на платформе Baku Network - ФОТО - ВИДЕО
Кого и почему волнует растущая геополитическая роль Турции? - эксперты на платформе Baku Network - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня на экспертной платформе Baku Network состоялись обсуждения по вопросам, связанным с тем, кого и почему волнуют сильная Турция и ее растущая геополитическая роль.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе обсуждений с участием эксперта-историка Ризвана Гусейнова были затронуты такие темы, как роль Азербайджана и Турции в формирующейся международной архитектуре безопасности и новом миропорядке, геополитическая ситуация в нашем регионе после того, как тюркский мир утвердится в качестве центра силы в новом миропорядке.
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