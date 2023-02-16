В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок

МЧС Азербайджана установило в Кахраманмараше очередной палаточный городок.

Как сообщает в четверг Day.Az, силы МЧС осуществили установку палаток, которые, как сообщалось ранее, по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены МЧС в братскую Турцию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения,

Так, силами МЧС во дворе Университета Сютчу Имам в Кахраманмараше разбит очередной палаточный городок из 300 палаток. В палаточном городке созданы необходимые условия для проживания, в том числе создана мобильная полевая кухня.