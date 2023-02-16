https://news.day.az/politics/1538753.html В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок - ФОТО - ВИДЕО
В Кахраманмараше силами МЧС Азербайджана создан очередной палаточный городок - ФОТО - ВИДЕО
МЧС Азербайджана установило в Кахраманмараше очередной палаточный городок.
Как сообщает в четверг Day.Az, силы МЧС осуществили установку палаток, которые, как сообщалось ранее, по поручению Президента Ильхама Алиева были отправлены МЧС в братскую Турцию для поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения,
Так, силами МЧС во дворе Университета Сютчу Имам в Кахраманмараше разбит очередной палаточный городок из 300 палаток. В палаточном городке созданы необходимые условия для проживания, в том числе создана мобильная полевая кухня.
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