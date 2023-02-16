Услуги Агентства интеллектуальной собственности в Бакинском "Доме МСБ”

В Бакинском "Доме МСБ" (Bakı KOB evi) Агентство интеллектуальной собственности оказывает консультационные услуги заявителям по вопросам регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, географического указателя и авторских работ.

Как сообщили Day.Az в KOBIA, наряду с этим, обратившимся в "Дом МСБ" рекомендуется размещать документы о получении патента, регистрации товарных знаков и географических указателей в цифровую информационную систему "Открытая цель для патентов и товарных знаков" (PАNAH), действующей в Агентстве интеллектуальной собственности, при необходимости оказывается помощь в загрузке документов в эту систему.

Отметим, что Бакинский "Дом МСБ" - это единое пространство, где предпринимателям предоставляются различные услуги государственных и частных структур, связанных с бизнесом. В настоящее время около 50 государственных и частных агентств предоставляют предпринимателям более 250 услуг в "Доме МСБ". Предприниматели могут обратиться в Бакинский "Дом МСБ" для получения услуг, связанных с регистрацией бизнеса, налоговыми вопросами, лицензиями, сертификатами происхождения и безопасности пищевых продуктов, разрешением на различные направления деятельности, таможенными услугами, выпиской из государственного реестра имущества, субсидиями на аграрную сферу, разрешением на размещение рекламы в открытом пространстве, коммунальными услугами, банковским делом, страхованием, лизингом и пр., необходимых для предпринимательской деятельности .