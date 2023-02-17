Французы превратили Топчу Вюсала во «врага цивилизации»

Автор: Лейла Таривердиева

Есть такое выражение - "срубить бабло по легкому". Оно само по себе звучит некрасиво, а заключенный в нем смысл еще более некрасив.

Трое французов - Сильвен Тессон, Паскаль Брукнер и Оливье Вебер, судя по Гуглу, люди известные, писатели, путешественники и все такое, - собрались снимать документальный фильм "Армения в опасности". Небольшой, 50 минут. Под это дело им нужно 20 тысяч евро. На эти деньги они проведут двадцать дней в Армении и на линии непонятно какого фронта, будут опрашивать свидетелей грядущего "геноцида" и солдат, трусливо бежавших с настоящего фронта в дни Второй карабахской войны. Эти средства у указанных творческих деятелей, если почитать их проект - до слез болящих за "колыбель христианства", наверняка имеются, и если уж там такая любовь, могли бы и раскошелиться. Ведь сами же говорят, что дело, мол, безотлагательное, надо скорее. А если так пойдет, то в запланированном ими мае эта лживая с первого до последнего слова лента вряд ли появится на французских и армянских экранах.

Почему именно в мае? Возможно, спонсор все же есть и им поставлены сроки. Или срочно понадобилось то самое бабло. В принципе, 20 тысяч евро на то, чтобы съездить в Армению и побеседовать с армянами, это даже много. Тем более, что там, несомненно, они будут обласканы, накормлены и облобызаны. Да что там обласканы - за то, что они собираются снимать, сам Ереван обязан им подарить по вилле на Севане.

Согласно правилам, представляя проект, в первую очередь должно быть представлено его содержание, план, если речь о фильме, книге - сценарий, синопсис. То же, что подано как проект "Армения в опасности", это набор пропагандистских фраз. Зная настроения в солнечной Франции и в Европе, троица сделала упор на якобы религиозный характер проблем между Арменией и Азербайджаном, на якобы страшной угрозе, нависшей на наихристианнейшим армянским народом, над якобы первым в мире христианским государством и - внимание! - над Шушой как армянским Иерусалимом. И если прямо сейчас добродетельные христиане не начнут перечислять съемочной группе свои евро, будет поздно.

От знакомства с проектом остается отвратительное послевкусие. Впрочем, эти трое не первые, кто пытается заработать на "армянском вопросе". И, конечно, не последние. Просто они нашли свой путь - через игру на исламофобии и слезливых псевдохристианских излияниях. Разъяснять этим людям, что религиозным карабахский конфликт не был ни одного дня, не стоит. Бесполезно.

А теперь прокрутим страницу вверх и взглянем на фотографию, которую писатели из "свободолюбивой" Франции выбрали в качестве основной для своего проекта. Наверняка в Азербайджане не найдется никого, кто не узнал бы это фото. Авторы проекта незаконно, грубо поправ все нормы, взяли за демонстрацию "азербайджанской угрозы" образ ставшего знаменитым благодаря этому фото артиллериста Вюсала Шахкеримова. Во время одного из боев парень из Хачмазского района попал в объектив хроникера Минобороны и теперь известен всей стране как Топчу Вюсал. Пользователи соцсетей и журналисты как-то сразу обратили внимание на впечатляющий кадр. Был сделан скрин и фотография Вюсала быстро разошлась по Сети. С армянской стороны немедленно последовала завистливая истерика и обвинения в некоем плагиате. В дальнейшем фото Топчу Вусала неоднократно появлялось на армянских ресурсах и выдавалось за изображение очередного "железного Ашота". Хотя фотография, повторим, хорошо известна в Сети и большинство в курсе, кто на нем изображен на самом деле. Кроме того, существует ролик, рассказывающий, как работает по противнику наша артиллерия, который министерство обороны опубликовало в ноябре 2020 года.

Какие нарушения допущены в данном случае? На этот вопрос мы попросили ответить юриста, профессора Академии госуправления при Президенте АР Намика Алиева:

"Авторское право принадлежит фотографу, а также СМИ, которое первым фотографию опубликовало. В данном случае авторским правом обладают министерство обороны и его корреспондент. А это право наше Минобороны, думаю, никому не передавало, тем более, каким-то французским армянофилам. Помимо нарушения авторских прав, использование данного фото под столь агрессивный текст направлено на искажение действительности и возбуждение ненависти к азербайджанскому народу и Азербайджану. Подобные шаги направлены на оттягивание урегулирования между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, тут снова отметились представители Франции, которая уже достаточно сделала, чтобы затормозить наступление мира в нашем регионе. Подобные проекты продолжают укреплять негативное восприятие азербайджанским обществом Армении и армянской идеологии, что затрудняет государственным структурам продвигать мирный процесс".

Хотелось бы напомнить один факт. Три года назад во Франции был принят закон "О глобальной безопасности". Одна из статей этого закона запретила средствам массовой информации распространение фотографий полицейских и жандармов со злым умыслом, то есть если такие фото могут нанести им физический или психологический вред. Сообщалось, что когда фотографии полицейских публикуют в соцсетях, угрозы появляются в интернете, по почте и прямо на дверях дома, а сами офицеры рассказывают о преследовании.

То есть во Франции все же имеются какие-то представления о том, чего делать можно, а чего нельзя. Простое фото может стать источником угрозы для человека. А в данном случае азербайджанский солдаты был выставлен как олицетворение образа врага всего христианского мира в лице Армении, чуть ли не всей цивилизации. И парень из Хачмаза автоматически превратился в объект ненависти и угроз со стороны того самого "христианского мира", под которым мы подразумеваем проармянские круги, исламофобов и ультраправых националистов. К сожалению, современная Европа богата на такой контингент, и троица авторов "Армении в опасности" тому живое подтверждение.