Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Марокко в Азербайджане

16-го февраля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Марокко в нашей стране Мохаммадом Адилем Эмбаршем.

Как передает Day.Az, между собеседниками состоялся обмен мнениями о межгосударственных и межпарламентских отношениях, основанных на взаимоуважении. Были отмечены хорошие политические связи, а также постоянное и тесное сотрудничество и взаимная поддержка в рамках международных организаций. Марокко всегда поддерживал инициативы Азербайджана на международной арене и, в особенности, под эгидой Движения Неприсоединения, было сказано на встрече.

Подчёркивая роль встречных визитов в расширении отношений, собеседники отметили, что эти поездки могут способствовать углублению связей не только между нашими государствами, но и людьми. Два народа на многое смотрят одинаково, и в число их исторически сложившихся духовных устоев входят такие, как мультикультурализм, уважение к другим и неприятие исламофобии.

Кроме того, было отмечено, что налаживание контактов и организация встречных визитов членов двух законодательных органов может позволить наладить более широкие связи между нашими парламентами. Сотрудничество групп дружбы обоих легислатур и значимость их совместной деятельности также были подчёркнуты в ходе беседы. Есть много других тем, над которыми наши парламентарии могут работать совместно, в их числе совместная борьба с исламофобией и двойными стандартами в системе международных отношений.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высоко оценила активное участие Марокко в работе Парламентской сети Движения Неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в том числе марокканское представительство на учредительном съезде Сети в Мадриде и на её первой конференции в Баку. Г-жа Гафарова также всесторонне информировала г-на Эмбарша об институциональном развитии Сети и стоящих перед нею задачах.

Далее на встрече говорилось о победе Азербайджана в Отечественной войне, о восстановлении нашей территориальной целостности, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Была отмечена взаимная поддержка Азербайджана и Марокко в вопросах территориальной целостности.