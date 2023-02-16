Опустевшие деревни, дома в руинах и усеянные минами поля

"Чем можно оправдать то, в каком состоянии сейчас город Агдам, прозванный "Хиросимой Кавказа"? Ничего не осталось от того, что было построено там азербайджанцами".



Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Гийома Оригони, опубликованной в авторитетном французском издании Slate.fr.



В своей статье автор рассказал о совершенном урбициде на освобожденных территориях Азербайджана.



"Одна из самых загрязненных территорий в мире... Опустевшие деревни, села, дома в руинах и усеянные минами поля мелькают по обе стороны в окнах автобуса. Когда-то лишившиеся своих жителей дома постепенно разрушались, природа восстанавливала свои права", - делится своими впечатлениями от поездки автор статьи, посетивший Агдам, Шушу и Физули.



"Территория, возвращенная Азербайджаном, должна быть как можно быстрее интегрирована с остальной частью страны. Учитывая задействованные энергию и ресурсы, нет сомнений, что в течение нескольких месяцев эта цель будет достигнута. Но пока Шуша населена только рабочими и специалистами, которые приходят на смену командам по разминированию", - отмечает он, добавив, что освобожденные территории активно восстанавливаются.



"Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет сделать это быстро и качественно: в городе Шуша и по всему региону проводятся масштабные работы", - отмечает Гийом Оригони.



Французский журналист также побеседовал с директором Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Адалятом Гасановым, который отметил, что до сих пор без вести пропавшими являются 3890 азербайджанцев: около 3190 военных и 700 мирных жителей так и не вернулись домой после первой карабахской войны.



Как отметил Гасанов, на освобожденных территориях ведется работа по выявлению массовых захоронений азербайджанцев, обнаружены останки и фрагменты костей, который позволяют доказать, что эти военные преступления совершались армянской армией.



Гийом Оригино также поделился впечатлениями от посещения судебно-медицинской лаборатории в Баку: "Несмотря на яркое освещение, настроение мрачное. Когда мы входим в комнату, вокруг скелетов возится дюжина лаборантов. "Эти останки - иллюстрация армянского варварства, - говорят нам", - резюмировал французский журналист.