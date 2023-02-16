https://news.day.az/politics/1538797.html В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра - ФОТО
В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра - ФОТО
Сегодня в Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
По его словам, в ходе заседания были обсуждены реализуемые проекты и намеченные цели.
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