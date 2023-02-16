В Агдаме прошло заседание рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра

Сегодня в Агдаме состоялось заседание Рабочей группы по вопросам градостроительства Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, в ходе заседания были обсуждены реализуемые проекты и намеченные цели.