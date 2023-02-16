Пушкин и "открытие чудное" архиепископа Микаэла Аджапахяна

Автор: Акпер Гасанов

О сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

И Опыт, сын ошибок трудных,

И Гений, парадоксов друг,

И Случай, бог изобретатель.

Если бы А.С.Пушкин знал, что этот его стих может быть весьма актуальным в XXI веке, он бы наверняка сильно удивился. Его удивление достигло бы еще больших вершин, узнай российский поэт о том, что открытия чудные для себя будут делать армянские священнослужители, игнорирующие, правда, просвещенья дух, равно как и опыт ошибок трудных. Им так было проще, но только до определенного времени.

Беда подкралась незаметно к главе Ширакской Епархии Армянской Апостольской Церкви Архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Сразу замечу, что в Армении этот персонаж довольно известен. Так, в декабре 2020 года, то есть спустя всего месяц после официально оформленного в виде трехстороннего заявления от 10 ноября заявления, он решил продемонстрировать жуткую неприязнь к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну.

Архиепископ Микаэл Аджапахян не отслужил поминальную службу в память о погибших при землетрясении в Спитаке в присутствии Пашиняна. "Я не захотел проводить службу в его присутствии, и это право любого священнослужителя", - пояснил он тогда. Прекрасно помню, что в тот период, когда не до конца развелся туман разочарования в рядах армян в связи с лопнувшим пузырем целого ряда их мифов, свое неприятие Николу Воваевичу жаждали продемонстрировать очень многие.

Обладающий сверхъестественным чутьем на риск превратиться в жертву экзекуции Пашинян тогда предпринял ряд маневров, коим небезызвестный Арцрун Ованнисян дал бы названием очередного "тактического отступления". Правда, об этом маневре армянский премьер решил не информировать всю свою команду. В итоге, нынешний глава МИД РА Арарат Мирзоян на себе почувствовал, что означает оказаться не в том месте и не в то время.

Это было его лично открытие чудное, трансормировавшееся в опыт ошибок трудных. Правда, за обретение этого опыта Мирзоян был вознагражден с лихвой. Теперь же, судя по всему, пришла пора архиепископа Микаэла Аджапахяна. Тут, замечу, ему очень помог случай, которой Бог изобретатель. При этом, в итоге, парадоксов другом оказался сам армянский "святой отец".

"Сегодня, если я хочу поехать в Карабах, меня не останавливает азербайджанец, не останавливает русский, меня останавливает армянский солдат и говорит - не можешь проехать", сделал он для себя и, не побоюсь этого слова, широкой армянской общественности, очередное открытие чудное. По сути, Микаэла Аджапахяна посетило озарение. Он дал повод подозревать авторов очередного мифа, теперь уже о "блокаде Лачинского коридора азербайджанцами", в грехе под названием ложь.

Нет, в Азербайджане, конечно же, не раз указывали на абсурдность такого рода примитивных манипуляций с армянской стороны. С нашей стороны озвучивался целый ряд логических и легко проверяемых аргументов в пользу того, что новый армянский миф не стоит и выеденного яйца. И ломаного гроша, не говоря уж об армянском драме, эта ложь также не стоила. Но в РА предпочитали, по давней традиции, верить в мифы собственного изготовления.

И вот тут объявляется архиепископ Микаэл Аджапахян, который, словно поручик Ржевский из анекдота, взял и все опошлил. Он, по сути, обвиняет в "блокаде" даже не российских миротворцев, а армянских военнослужащих. Осталось понять, о ком конкретно говорит этот священнослужитель. Часом, не о членах, прошу прощения за это слово, незаконных вооруженных формирований, коих РА обязалась вывезти из Ханкенди и окрестностей, согласно трехстороннему заявлению?!

Впрочем, интересно не только это. Так ведь этот архиепископ, а за ним и члены его паствы, могут дойти до еще больших открытий чудных. Например, на них может снизойти благодать озарения и они признают, что в Карабахском экономическом районе Азербайджана проживает всего порядка 40.000 армян, а вовсе не 120.000 человек, как это указано в новом армянском мифе.

Далее, "вдруг" окажется, что руководство сепаратистов в Карабахе искусственно создает дефицит продовольствия с целью произвести видимость "гуманитарной катастрофы", и обвинить в этом Азербайджан. На всякий случай напомню, что 20 декабря 2022 года Рубен Варданян заявил: "Чем хуже будет становится наше положение, тем лучше будут слышны наши требования и голос в мире". И это - не парадоксов друг, а конкретное доказательство цинизма и лживости как московского засланца, так и всех, обслуживающих этот миф. Который, не исключаю, однажды также может быть развенчан Микаэлом Аджапахяном или кем-то иным из числа "внезапно прозревших" армян. Подождем...