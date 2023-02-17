Изобретение азербайджанца Джейхуна Халилова помогло спасти 14 человек из-под завалов в Турции

Житель Азербайджана Джейхун Халилов с помощью разработанного им специального устройства помогает спасателям в поисково-спасательной операции в турецком Кахраманмараше. С помощью его устройства по сей день удалось спасти из-под завалов 14 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Анадолу.

Джейхун Халилов окончил Национальный университет обороны Украины, продолжил обучение в Турции по специальности системы визуализации.

Мужчина рассказал, что разработанный им прибор имеет большие возможности, оснащен двумя камерами и диктофоном. Благодаря этому устройству ему удается "сканировать" завалы и выходить на связь с пострадавшими. Для близких расстояний используется эндоскопическая камера, для более дальних точек - "гигра-камера". Когда удается найти живого человека, он с помощью диктофона он узнает, есть ли рядом еще люди.

Далее Халилов передает полученную информацию сотрудникам AFAD или другим спасателям. С помощью его прибора уже удалось спасти из-под завалов 14 человек. Первой была 17-летняя девушка, которую извлекли 9 февраля из-под завалов жилого здания.