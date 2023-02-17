110 азербайджанcких спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - ФОТО - ВИДЕО
МЧС Азербайджана отчиталась о своей деятельности в рамках спасательных операций, задействованных в зоне землетрясения человеческих ресурсах, материально-технической базе и гуманитарной помощи, направленной ведомством в Турцию в соответствии с поручением Президента Азербайджана.
Об этом сообщили в пятницу Day.Az в министерстве. Ниже приведен перечень ресурсов, задействованных МЧС Азербайджана в операции по ликвидации последствий землетрясения в братской стране:
|
Спасательный и медицинский персонал
|
760 человек
|
Собака-спасатель
|
8 голов
|
Мобильный полевой госпиталь (с 7 контейнерами)
|
2 единицы
|
Спасательный автомобиль специального назначения
|
3 единицы
|
Палатки (разных размеров)
|
2630 единиц
|
Обогреватель
|
707 единиц
|
Кровать
|
540 единиц
|
Генератор большой мощности
|
5 единиц
|
Одеяло
|
724 комплекта
|
Одежда
|
8000 комплектов
|
Носки
|
20000 пар
|
Стол
|
650 штук
|
Стул
|
2000 штук
|
Полотенце
|
7000 штук
В результате поисково-спасательных операций силами МЧС Азербайджана, проведенных в Кахраманмараше, из-под завалов были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 741 жертвы стихии.
В мобильном полевом госпитале, функционирующем в Кахраманмарашском районе, на сегодняшний день получили медицинскую помощь 729 пострадавших.
Более 110 человек из сил МЧС Азербайджана в Кахраманмараше были направлены для поддержки поисково-спасательных операций в провинцию Хатай.
Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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