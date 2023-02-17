Милли Меджлис начал заседание с минуты молчания

В парламенте Азербайджана память погибших в результате землетрясения почтили минутой молчания.

Как сообщает в пятницу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила почтить минутой молчания память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Предложение председателя было принято, и память жертв землетрясения почтили минутой молчания.