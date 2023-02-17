https://news.day.az/politics/1538909.html Милли Меджлис начал заседание с минуты молчания
Милли Меджлис начал заседание с минуты молчания
В парламенте Азербайджана память погибших в результате землетрясения почтили минутой молчания.
Как сообщает в пятницу Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова предложила почтить минутой молчания память людей, погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.
Предложение председателя было принято, и память жертв землетрясения почтили минутой молчания.
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