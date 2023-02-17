Азербайджанский народ воспринимает землетрясение в Турции как свою трагедию.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова.

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