До сих пор не переданы тела 30 жертв геноцида, учиненного армянами в Гарадаглы

Не были переданы тела 30 человек, погибших во время геноцида, учиненного в Гарадаглы.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Было отмечено, что с момента оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района армянскими террористическими бандформированиями прошел 31 год.

"17 февраля 1992 года во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджанской Республики армянскими бандформированиями, возглавляемыми лидером террористической организации ASALA Монте Мелконяна, был осуществлен геноцид мирного населения.

Из 116 человек, находившихся в селе во время оккупации, 57 были убиты. В убийстве жителей села наряду с армянскими военными принимали активное участие и гражданские из числа армянского населения близлежащих к Гарадаглы сел.

Попавшие в плен жители села подвергались жестоким пыткам, в отношении азербайджанского населения проводился геноцид, этнические чистки.

Из 57 человек, убитых во время геноцида, тела 27 впоследствии были возвращены азербайджанской стороне, однако до сих пор не переданы тела 30 человек.

Кроме того, нет никакой информации о дальнейшей судьбе 9 жителей села, которые после захвата в заложники были вывезены сначала в оккупированный город Ханкенди, а оттуда в неизвестном направлении. В настоящее время Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана 39 человек считаются пропавшими без вести во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района. Из них 33 мужчины, пять детей (мальчиков) и одна женщина", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 50 человек взятых в заложники (47 гражданских лиц, 2 военных, один сотрудник полиции) впоследствии были освобождены.