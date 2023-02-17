Пашинян спрятался от Президента Ильхама Алиева

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Мюнхене начала работу очередная конференция по безопасности. Как уже известно, в ее работе принимают участие также лидеры Азербайджана и Армении. И потому все ждут, состоится ли встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Если последний, конечно, не побоится.

Сейчас стало известно, что начались панельные обсуждения на тему строительства безопасности на Южном Кавказе. На ней присутствуют Президент Азербайджана и премьер Грузии. Но где Пашинян? Нету Пашиняна. Похоже, армянского премьера безопасность на Южном Кавказе мало интересует. Можно было бы предположить, что его просто не позвали, но это не вариант. На дискуссию более глобального характера его могли и не звать - забыли бы, как уже не раз бывало. Но в данном случае речь о регионе, в котором располагается (хоть и незаконно) Армения, и приглашен был Никол в Мюнхен как раз для обсуждения этих вопросов. А для каких же еще? Для чего может понадобиться Армения системе глобальной безопасности?

Скорее всего, Пашинян просто побоялся появиться на одной площадке с Ильхамом Алиевым. Он еще помнит пережитый в 2020 году в Мюнхене позор. Тогда Армения еще была "победительницей" и могла задирать подбородок, а сейчас он лишен даже такой возможности. Согласитесь, в такой ситуации тема безопасности на Южном Кавказе это очень опасная для Еревана тема, и пережить очередную экзекуцию Пашиняну не хочется.

Форум будет работать три дня. Посмотрим, может быть, друзья Армении в лице Макрона сумеют внушить Пашиняну смелости и укрепят его растревоженный присутствием Президента Азербайджана дух. В противном случае двусторонней встречи не будет, потому что если Никол не пришел на панельную дискуссию при скоплении свидетелей, то на двустороннюю встречу его придется вносить силой.

Один только вопрос остается открытым: где прячется премьер Армении в то время, как соседи по региону обсуждают региональную безопасность.