Утверждены два документа между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были вынесены на обсуждение Законопроект об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Сербия "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения" и законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании "О признании сертификатов (дипломов) в соответствии с правилом I/10 Международной конвенции о подготовке, дипломировании и несении вахты моряков (ICTC) 1978 года (с приложениями)" между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия.

Было отмечено, что документы внесут важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены.