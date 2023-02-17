Мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные по поручению Президента Ильхама Алиева в братскую Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения, продолжают свою деятельность в Кахраманмарашском районе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, за эти дни в мобильных полевых госпиталях МЧС в Турции получили медицинскую помощь 729 пострадавших.

Мобильные полевые госпитали предоставляющие все виды обследования и лечения продолжают свою деятельность.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.