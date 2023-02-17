https://news.day.az/politics/1538945.html 12 человек, причастных к геноциду в Гарадаглы, находятся в международном розыске
12 человек, причастных к геноциду в Гарадаглы, находятся в международном розыске
12 человек, причастность к геноциду в Гарадаглы которых доказана, на сегодняшний день находятся в международном розыске.
Об этом сказал в пятницу Trend старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев, передает Day.Az.
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