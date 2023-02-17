Армяне не пощадили даже детей в нашем селе

Прошел 31 год со дня геноцида, совершенного армянскими террористами против против мирных жителей села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана. Четыре года жители села героически сражались с армянскими захватчиками. Село было оккупировано и сожжено 17 февраля 1992 года, в отношении мирного населения был совершен акт геноцида.

Во время оккупации 118 жителей села были взяты в заложники, 33 человека - расстреляны. Убитых и раненых армянские палачи сбрасывали в хозяйственные колодцы и засыпали землей. В целом, 68 пленных были убиты, 50 человек были вызволены из плена. Среди пленных было 10 женщин, 2 детей школьного возраста. 18 освобожденных из плена людей позже скончались от неизлечимых ран. В отношении пленных были применены такие варварские действия - отрубание головы, закапывание живьем, выдирание зубов, содержание без пищи и воды, забивание насмерть.

В результате политики геноцида, проводимого Арменией на государственном уровне, в селе Гарадаглы в двух семьях были убиты по 4 человека, 43 семьи лишились отцов и мужей, 146 детей остались сиротами. В селе Гарадаглы был убит каждый десятый житель села. В результате оккупации села были разрушены 200 домов, дом культуры, школа, где обучались 320 детей, больница на 25 коек и другие объекты, исторические, религиозные, культурные памятники и кладбища. Около 800 жителей села стали вынужденными переселенцами.

Как сообщил в пятницу Trend житель села Гарадаглы Орудж Ширинов, еще задолго до этой трагедии село переживало большие несчастья, передает Day.Az.

"Еще после 1988 года оружие, которое находилось в домах жителей Карабаха и прилегающих районов, собирали силой. Эти обстоятельства предвещали будущий коварный замысел врага. Однако, несмотря на все это, жители нашего села использовали против армян все имеющиеся средства. Еще с начала февраля армяне непрерывно подвергали обстрелу наше село, однако они получали достойный ответ. Армяне считали, что село охраняют наши военнослужащие. У нас было очень мало оружия, но несмотря на это, мы уничтожили более 30 армянских террористов. Несколько человек из нашего села стали шехидами. Армяне смогли войти в наше село только 17 февраля. Они не пощадили в нашем селе даже детей, совершили ужасные убийства. Мертвых и раненых сбрасывали в колодец и закапывали. Несмотря на то, что прошел 31 год, я до сих пор с болью вспоминаю те дни", - сказал он.