https://news.day.az/politics/1538983.html Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории – Захарова
Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории – Захарова
Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории в феврале 2022 года.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"Американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало", - сказала она.
По словам Захаровой, с учетом этого Москва оказывает содействие Азербайджану и Армении в рамках трехсторонних форматов.
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