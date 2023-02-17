Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории в феврале 2022 года.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом прекратили взаимодействие с российской коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало", - сказала она.

По словам Захаровой, с учетом этого Москва оказывает содействие Азербайджану и Армении в рамках трехсторонних форматов.