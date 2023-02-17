Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"В этом документе отмечено новое качество отношений между странами. В частности, в нем определены основные направления сотрудничества во всех сферах. Совместно с Баку мы работаем над реализацией положений этого документа. По случаю годовщины подписания декларации запланирован ряд мероприятий", - отметила она.