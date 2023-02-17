https://news.day.az/politics/1539002.html Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом – Захарова
Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом – Захарова
Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном является историческим документом.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
"В этом документе отмечено новое качество отношений между странами. В частности, в нем определены основные направления сотрудничества во всех сферах. Совместно с Баку мы работаем над реализацией положений этого документа. По случаю годовщины подписания декларации запланирован ряд мероприятий", - отметила она.
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