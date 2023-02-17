https://news.day.az/politics/1539020.html В Шуше обнаружено много боеприпасов
В Шуше обнаружено много боеприпасов
В Шуше обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского РОП, СГБ и Агентства по разминированию, в городе были обнаружены различные боеприпасы.
Обнаруженные 1 ЗРК "Игла", 1 ПТРК "Фагот", 1 автомат, 1 ружье, 9 ручных гранат, 45 различных снарядов, 4 взрывателя, 1325 патронов разного калибра и другие боеприпасы были изъяты и переданы по назначению.
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