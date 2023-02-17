На Лачинской дороге наблюдается оживление: Экоактивисты призывают мир остановить экотеррор - ФОТО
В Карабахском экономическом районе Азербайджана во второй половине дня в ходе акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на Лачинской дороге наблюдается оживление.
Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными, передает Day.Az.
Несмотря на холодную и морозную погоду, протестующие не намерены покидать территорию.
В настоящее время экоактивисты и волонтеры на участке дороги Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, скандируют лозунги "Азербайджан бодрствует, он поддерживает свое богатство!", "Наше богатство неделимо и не может быть отдано никому!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!".
Участники акции заявили, что препятствий для движения по дороге Лачин-Ханкенди нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.
Напомним, что на Лачинской дороге проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.
Акция стартовала 12 декабря прошлого года и продолжается по сей день.
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