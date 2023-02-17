Зверства армян в Гарадаглы

Со дня геноцида, учиненного армянскими террористами против мирных жителей села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана минул 31 год.

Один из свидетелей этой трагедии, 55 дней находившийся в армянском плену, Шахруз Алиев рассказал в интервью Trend, что после оккупации села армяне погрузили пленных в машины и отправили в Ханкенди, передает Day.Az.

"Моего односельчанина Эльдара Гусейнова они избивали деревянной палкой, а затем убили в двух километрах от села. Еще одного нашего односельчанина Шахмурада Гусейнова они зарубили топором прямо на обочине дороги. У родника Бейлик они высадили всех молодых ребят из машины и на месте расстреляли. В Ханкенди нас выстраивали в ряд в подвале и избивали. Среди нас были старики, взрослые, дети, но им было все равно, избивали всех. В подвале нас пытали с ночи до утра", - вспоминает Ш.Алиев.

По словам Ш.Алиева, этот подвал стал не только местом пыток, но и местом, где родные видели друг друга в последний раз.

"Они разлучали здесь матерей и отцов с детьми. Несовершеннолетних ребят они собирали в машины и отвозили в неизвестном направлении - это был путь в один конец, никто их больше не видел. Молодежь постарше они погрузили в машины, отвезли на кладбище, где их всех обезглавили", - говорит Ш.Алиев.

Очевидец зверств отметил, что после того, как их отвезли в Ханкенди, это было в 1992 году, их ежедневно избивали в отделении полиции, наносили ножевые ранения, после чего топтали раны ногами, подвергали различным пыткам.

"Трех наших односельчан они избили до смерти. Я пробыл в плену армян 55 дней, после чего нас обменяли на кладбище Гарагачи (расположено в 5 километрах южнее Агдама)", - отметил свидетель.

Со дня оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района вооруженными силами Армении и совершенного против мирных жителей геноцида проходит 31 год. Село Гарадаглы, жители которого 4 года героически сражались с армянскими захватчиками, было оккупировано и сожжено 17 февраля 1992 года, местное население подверглось геноциду. Во время оккупации 118 человек были взяты в плен, 33 расстреляны. Из захваченных в плен 68 человек впоследствии были убиты, 50 освобождены из плена.