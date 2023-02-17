В азербайджанской армии завершилось первенство по гиревому спорту

В учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония закрытия первенства по гиревому спорту, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На церемонии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших свою жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Также была почтена память тех, кто погиб в результате землетрясения в братской Турции.

По итогам соревнований, в которых приняли участие 44 военнослужащих в составе 8 команд, команда "Военно-воздушные силы" заняла первое место, команда "Сухопутные войска" - второе, а команда "Военная полиция" - третье место.

Победителям были вручены почетные грамоты, дипломы и кубки.