Из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 565 граждан Азербайджана

Продолжается работа по выявлению и оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции гражданам Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, из зоны землетрясения эвакуированы 565 граждан Азербайджана и членов их семей. В настоящее время процесс эвакуации продолжается.

"Для оказания необходимой медицинской, гуманитарной и психологической помощи эвакуированным из Турции гражданам и членам их семей, а также принятия мер по их размещению в случае необходимости в пунктах временного размещения даны поручения соответствующим государственным структурам Азербайджана. Были изучены тысячи обращений, поступивших на номера "горячих линий", подготовлен список граждан Азербайджана, о которых нет никакой информации, проведена соответствующая работа с турецкими ведомствами с целью получения сведений о них. В результате было установлено местонахождение многих граждан Азербайджана и установлена связь с ними. На настоящее время нет никакой информации о двух гражданах Азербайджана, их поиски продолжаются. В результате проведенных поисково-спасательных мероприятий установлено, что во время землетрясения погибли 10 граждан Азербайджана. Из них 1 человек похоронен в Турции, а тела остальных погибших были отправлены в Азербайджан в сопровождении родственников, находящихся в Турции, с выполнением всех необходимых процедур. Выражаем глубокие соболезнования семьям соотечественников, погибших в результате землетрясения", - говорится в сообщении.