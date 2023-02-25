Падение режима аятолл пойдет на пользу всех народов, проживающих в Иране

Израильская пресса и общественность с удовлетворением отнеслась к визиту экс-министра обороны Бенни Ганца в Азербайджан и видит в нем естественное развитие и серьезный потенциал нашего сотрудничества. Израиль и Азербайджан связывает очень близкая дружба и добрые отношения. Что касается отношений в сфере обороны, израильская боевая техника сыграла серьезную роль в победе Азербайджана в Отечественной войне за утверждение своего суверенитета. Я посещал освобожденные территории вместе с группой израильских журналистов и слышал самые добрые слова о помощи Израиля.

Об этом в интервью Day.Az сказал израильский политолог, главный редактор израильского русскоязычного телеканала AVIV (в переводе с иврита "Весна") Марк Горин.

По его словам, открытие посольства Азербайджана в Израиле создаст новый этап в развитии сотрудничества.

"Наличие военного атташе вдохновит новые возможности в укрепление оборонного сотрудничества и его дальнейшего развития. Произошло изменение отношений Израиля с Турцией в лучшую сторону, причем немалую роль в "разминировании" отношений сыграла инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Несколько дней назад глава МИД Израиля побывал в Турции, был принят главой МИД и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Там шла речь о многих вопросах, которые накопились у обеих сторон", - отметил он.

Как отметил наш собеседник, новость об открытии посольства Азербайджана в Израиле была удобным поводом, для того чтобы Иран выразил свою свирепость, ненависть и страх по отношению к соседней стране.

"Непростые отношения Ирана с Азербайджаном известны много веков. Когда Азербайджан начал демократический путь в начале ХХ века, в Иране эти процессы не были восприняты одобрительно. Азербайджан в период руководства Гейдара Алиева, 100 летие со дня рождения которого мы отмечаем в наступившем году, был толерантной республикой с высокой культурой. Сегодня это вообще другой разговор. У Ирана сложные отношения вообще со всем цивилизованным миром, с США и Израилем они и вовсе враждебные. Но тут есть еще один специфический момент, понятный для тех, кто живет на Ближнем Востоке. Иран считает каждый метр земли своим, где живут люди, исповедующие шиитскую ветвь ислама. В Иране считают этих людей своими сателлитами и считают их обязанными исполнять свои указания. Независимость, суверенитет, светская жизнь Азербайджана не только не по вкусу аятоллам. Они понимают, что такой образ жизни вызывает одобрительное отношение азербайджанцев, проживающих в Иране. И они этого просто боятся. Отсюда, соответственно, и свирепость этих отношений. А дружба Израиля и Азербайджана для Ирана - это как бельмо на глазу", - заявил главред AVIV.

Израильский политолог подчеркнул, что если Иран решится на открытый военный конфликт с Азербайджаном, то Израиль может оказать помощь в самом необходимом, серьезном и масштабном объеме в меру своих материальных и политических возможностей.

"Израиль считает для себя долгом стоять на правильной стороне истории, на стороне добра и справедливости. Здесь ситуация специфическая. Азербайджан - наш добрый друг в мире, мне бы хотелось чтобы это называлось и союзничеством, и стратегическим партнерством. Надеюсь именно эти слова будут отражать наши отношения. Улучшения отношений с Турцией этому тоже способствуют. А Иран - наш противник, который считает, что такой страны как Израиль не должно быть на карте мира. Поэтому здесь особая ситуация. Собственно государство Иран нам не враг. У Израиля когда-то были самые добрые и лучшие отношения с Ираном. Но сегодняшний человеконенавистнический режим аятолл - это враг цивилизованного мира. Конечно, и для Израиля он враг, мы этого не скрываем и предпринимаем необходимые меры для своей обороны. И при необходимости поможем и обороне Азербайджана. Прекращение существования режима аятолл пойдет на пользу не только Израиля и Азербайджана, но и всему цивилизованному миру и самому населению Ирана. Населению этой древней, красивой страны, чью историю нужно уважать. Но сегодняшний режим мешает, в первую очередь, народу Ирана, как персам, так и азербайджанцам, которые там живут и испытывают национальное угнетение.

Я хорошо помню, как ещё в 90-х в Израиль приезжал экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и как была этому рада, как гордилась община израильтян, выходцев из Грузии. Со дня на день официально откроется столь долгожданное для нас и наших друзей посольство Азербайджана в Израиле и мы все будем приветствовать первого Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в нашей стране. Но думаю не ошибусь, взяв на себя смелость сказать: День открытия посольства станет и днем отсчёта ожидания государственного визита в Израиль Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - подытожил Марк Горин.

Абдул Керимханов