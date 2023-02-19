От моря до моря, говорите? Ну-ну...

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проверил состояние служебно-боевой деятельности воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях. Глава ведомства ходил по постам и казармам, беседовал с личным составом. Соответственно, визит был запечатлен хроникерами. Выставленные в СМИ фото повергли армянскую сторону в шок. Точнее, одна фотография внутреннего помещения казармы, где на стене висит карта страны с прилегающими к ее границам территориями Западного Азербайджана. Они не включены в международно признанные границы Азербайджанской Республики, а только выделены в цвете как территории, где компактно проживало наибольшее количество азербайджанцев до карабахского конфликта. Многие ошибочно полагают, что цветом обозначены исторически земли Азербайджана, но это не так. В этом случае была бы раскрашена вся Армения, потому что две третьих ныне занимаемого ею пространства - это земли тюрков.

Рассматривать эту карту как доказательство якобы территориальных претензий и угрозу соседям не стоит. Это просто месседж армянской стороне о том, что в Азербайджане больше не хотят быть "выше этого". Противник должен знать свое место. В смысле, место на географической карте.

Особенно смешно слышать обвинения с армянской стороны. Народ, дети которого растут на картах "от моря до моря", не имеет права подавать голоса в подобных случаях. В казарме на стене неправильная карта? Серьезно? Это по армянским меркам она неправильная. Вообще, у наших соседей очень странное представление о том, что правильно, а что неправильно. Столетняя пропаганда довела до того, что несчастный народ не знает, какие границы имеет их государство. Они реально живут в иллюзорном мире, в котором Армения не имеет границ. Нарисованы сотни карт, часто противоречащих друг другу, каждый рисовальщик старается передать свой взгляд на "исторические земли", порой уводящий автора за пределы галактики. Бездонное творческое начало армянского народа ярко проявляет себя в картографии и топонимике, до того ярко, что соседи и сами уже не помнят, в каком месте соврали.

Если бы географическая карта была художественным произведением, то фантазер мог бы сказать "я так вижу", но карта - это документ и она должна соответствовать реалиям. Армянские дети не должны расти с мыслью, что все земли восточнее от них "древнеармянские", студенты Ереванского госуниверситета не должны учить историю в аудитории, где на всю стену вывешена карта "великой Армении".

Хотя бы спускаясь в метро, жители армянской столицы должны иметь возможность отдохнуть от пропаганды. Но их и тут встречает все та же фальшивка "от моря до моря".

И так далее, и тому подобное. Каждый эксперт, тележурналист, ученый считает нужным стоять, говорить, вести передачи на фоне нарисованной пропагандой карты.

Вот только непонятно, какое тут может быть удовольствие - жить мечтой о том, чего никогда не случится. Уже не одно поколение армян выросло, постарело и умерло с мыслью о недостижимой цели. Понимая, что все это мираж, они все равно тупо идут к нему и заставляют делать то же своих детей. И ладно, если бы страдали от этого только сами, но армянство проливает кровь, несет горе и разрушения всем, кто когда-либо протянул ему руку помощи, приютил и накормил. Недостижимая армянская мечта принесла очень много зла народам региона и продолжает нести.

Вот о чем следует думать армянскому обществу, а не рассматривать под лупой карты в азербайджанской казарме. Карта совершено точная. Ручаемся.