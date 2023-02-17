В ООН распространен призыв признания геноцида в Ходжалы

Заявление Международной коалиции "Признание ради примирения" распространено в качестве документа 52-й сессии Совет по правам человека ООН, которая начнет свою работу 27 февраля, передает Day.Az.

В Заявлении отмечается:

Справедливость и мир должны идти рука об руку, только это придает импульс для решения конфликтов и устранения последствий военных преступлений и массовых нарушений международного права, только это - залог прочной основы для грядущего мира

Это важно помнить в преддверии трагической годовщины резни в Ходжалы, когда-то городе с населением более 6000 человек. В ночь на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении захватили город и зверски убили 613 мирных жителей, в том числе 63 детей, 106 женщин и 70 стариков, тяжело ранив 487 человек.

В решении ЕСПЧ от 22 апреля 2010 года поведение лиц, ответственных за Ходжалинскую резню, охарактеризованы как "акты особой тяжести, которые могут привести к военным преступлениям или преступлениям против человечности". В то же время, национальные законодательные органы 17 стран, а также ряд международных организаций квалифицируют массовое убийство мирных жителей Ходжалы как преступление против человечности и акт геноцида.

Вызывает сожаление тот факт, что процесс отказа от наследия предыдущей коррумпированной администрации в Армении не повлиял на подход к вопросу Ходжалинской трагедии - преступлению, в котором непосредственно участвовали те же бывшие руководители страны.

Поскольку лидеры как Армении, так и Азербайджана недавно объявили о своей готовности перевернуть страницу и начать "эру мира в регионе", пришло время для авторитетного международного посредничества, в первую очередь на уровне гражданского общества, чтобы положить конец безнаказанности и молчанию, восстановить справедливость для Ходжалы и помочь общественности в обеих странах преодолеть тень трагедии через признание, диалог и окончательное примирение;

В этой связи целями коалиции "Признание ради примирения" является способствование прямому диалогу между азербайджанцами и армянами, направленному на преодоление травмы конфликта и совместного поиска путей к примирению и устойчивому миру;

Признание, должным образом, со стороны Армении резни в Ходжалы и публичное извинение перед жертвами; и поощрение Азербайджана к открытию общественного пространства для прямого диалога по (этому) вопросу между гражданскими обществами двух стран - было бы важным краеугольным камнем в усилиях по примирению (сторон);

Простое признание проступков прошлого имеет решающее значение для грядущего мира. Отрицание преступления ведет к его рационализации и тем самым "нормальности" в общественном восприятии.

Коалиция создана рядом правозащитных организаций из Италии, Франции, Венгрии и Дании. В ее состав входят также такие известные общественные деятели в сфере защиты прав человека как президент организации "Матери Сребреницы" и бывший докладчик ОБСЕ по вопросам религиозных меньшинств. Коалиция создана в ходе конференции по вопросам правосудия переходного периода, прошедшей в Сенате Италии в марте 2022 г.

Коалиция объявила о намерении содействия диалогу гражданского общества Азербайджана и Армении, направленного на преодоление коллективных психологических травм конфликтного прошлого.