Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе на тему «Подход к взрывным травмам»

В соответствии с планом мероприятий на 2023 год, утвержденным в рамках сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и Международным комитетом Красного Креста (МККК), при участии наших военнослужащих был проведен курс на тему "Подход к взрывным травмам".

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса слушателям были представлены брифинги на такие темы, как "Физические проявления взрыва", "Взрывные травмы", "Травмы системы кровообращения и брюшной полости", "Демонстрация оценки состояния пациента", "Травмы глаз и носа", "Травмы головы и мозга, и ограничение физических возможностей", "Травмы нижних и верхних конечностей", "Змеиные укусы" и другие темы.

Были проведены занятия с группами по указанным темам, выполнены различные упражнения.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты, сделано фото на память.