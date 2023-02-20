Затулин исполняет антироссийские прихоти армянской диаспоры

Армянский прихвостень и слуга Константин Затулин, занимающий должность первого зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, продолжает заниматься совсем не теми делами, которыми по идее должен заниматься российский депутат, а именно - выполнять прихоти другого государства во вред собственной родине.

Существующий за счет армянского коньяка Костя теперь решил столкнуть Россию с ее близкими союзниками - Азербайджаном и Казахстаном.

Как сказал он эфире радиостанции "Говорит Москва", Россия должна реагировать на поддержку Украины со стороны партнеров по СНГ и пошел бредить о том, что Баку якобы поставляет Киеву вооружение и мины, произведенные в 2022 году.

"Ранее президент Украины Зеленский поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку и оказанную гуманитарную помощь. Мы закрываем на это глаза. Мы вынужденно закрываем, мы не хотим обострения. Мы стараемся удержать периметр, но нам нужно огрызаться периодически. Россию перестанут уважать, если Москва не будет реагировать на поддержку Украины соседними государствами. Я говорю сейчас не только об Азербайджане, но и в связи с Казахстаном, в связи со всеми остальными, иначе нас перестанут уважать", - сказал Затулин.

Хотим довести до сведения дезинформатора, который готов комментировать и продвигать любой вброс армянства, что Баку оказывает Киеву исключительно гуманитарную помощь и да, поддерживает территориальную целостность Украины. Это не секрет. Азербайджан, как пострадавшая от оккупации страна, всегда заявлял, что выступает за территориальную целостность всех стран, вне зависимости от дружбы, конфликтов, вражды и т.д. Азербайджан - уникальная страна, которая умеет найти общий язык с любым государством и соседом, потому что наша политика проста - "дружба не во вред третьим странам".

Подобной грязной ложью армянство устами Затулина пытается вбить клин в успешно развивающиеся отношения Москвы с близкими соседями. То есть, фактически Костик опять выступает против интересов государства, которое он представляет. Занимая такую должность как первый запред Комитета Госдумы по делам СНГ, Затулин вроде бы должен пропагандировать добрососедство, мир и развитие отношений, но действует исключительно против всего перечисленного.

Стоит еще отметить, что в этом же эфире прихвостень армянской диаспоры также посмел обвинить РФ в невыполнении своих обязательств и поддержал наблюдательную миссию ЕС, одной из главных целей которых является выдворение России из Армении.

"Мы взяли на себя, вообще-то говоря, миротворческую операцию в Карабахе, и совершенно очевидно, не надо к гадалке ходить, кто нарушил в этой части договорённости. Конечно, нарушил Азербайджан, который под флёром экологических беспокойств, прервал сообщение, за которое мы взяли ответственность. Нам постоянно обещают, в том числе представители нашей дипломатии. Но что происходит в результате того, что мы не можем до сих пор добиться этого уже третий месяц? А происходит то, что ситуация в регионе меняется не в нашу пользу. И главной жертвой этого являются, например, наши взаимоотношения даже не с Арменией, а с армянским народом, где нынешнее прозападное правительство Пашиняна использует это для того, чтобы дискредитировать Россию-союзника", - нагло лжет Затулин, чтобы оправдать предательские действия Еревана в сторону Запада.

По его словам, Ереван смотрит на Запад, потому что Москва "не может продемонстрировать способность выполнить свои обязательства".

Ох, как запел.

Во-первых, действия Азербайджана на Лачинской дороге не нарушают заявление от 10 ноября 2020 года, как это пытается преподнести Затулин, поскольку акция протеста азербайджанских активистов и НПО носит исключительно мирный характер. Азербайджан требует проведения мониторинга на своих же территориях. Это суверенное право любого государства и не может оспариваться. Тем более, что существует договоренность о проведении мониторинга с российскими миротворцами. Возражения недобитков армянских сепаратистов Рубена Варданяна и Араика Арутюняна во внимание не берутся, потому что это преступники, а с преступниками никакой дискуссии не ведется.

Если Затулин действительно ратует за соблюдение договоренностей, то пусть обратится к армянской стороне с требованием вывода незаконных армянских вооружённых формирований, которые все еще остаются в зоне ответственности российских миротворцев. Напомним пропахшему армянским коньяком депутату, что в статье под номером 4 трехстороннего заявления черным по белому написано, что российский миротворческий контингент развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил и срок его пребывания - 5 лет.

Неутомимые попытки Затулина стравить Баку с Москвой ни к чему не приведут.

Во-вторых, Затулин непременно осведомлен и знает о новых геополитических реалиях, вызванных войной в Украине, прекрасно понимает, что Запад во главе с неоколониалистами Франции пытаются вытеснить российское влияние из Армении, чтобы взять ее под свое крыло. На Западе знают, что события в Украине, процессы, происходящие на Южном Кавказе и другие вызовы, с которыми столкнулась сегодня Россия, заставляют ее разрываться сразу на несколько фронтов, в попытках не потерять свое влияние. Времени ЕС не теряет и использует любые методы и готов использовать любые способы, чтобы отрезать Москву от Еревана. А Армения радостно хлопает в ладоши и поддакивает. Можно констатировать, что РФ уже начинает терять способность влиять на РА. А Затулин говорит - Москва сама виновата.

Тут стоит обратить внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, в отличие от коньячного Кости, подчеркнул, что миссия не послужит стабилизации. Кроме того, Лавров отметил, что миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, если она будет направлена без согласия Баку, не будет эффективной и может даже иметь обратный эффект. То есть Затулин не согласен с Лавровым, который озвучил официальную позицию Москвы. Он игнорирует все риски, которые Армения создает для региона, России, СНГ лишь бы оправдать армянство, которое его кормит. Пора бы уже серьезно исполнять свои обязанности на посту доверенного по делам СНГ или уходить с позиции, ибо кроме никакой пользы Затулин не представляет и не будет представлять.