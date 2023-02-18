https://news.day.az/politics/1539153.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану
МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования министерству иностранных дел Таджикистана в связи с гибелью людей в результате схода лавины в этой стране.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter.
"Мы выражаем нашу глубокую скорбь гибелью людей и разрушениями, вызванными сходом лавины в провинции Бадахшан Таджикистана. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отмечается в публикации.
Напомним, что в результате схода лавины на востоке Таджикистана 15 февраля погибли 15 человек, 12 пострадали.
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