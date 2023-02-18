https://news.day.az/politics/1539205.html Командующий Сухопутными войсками Азербайджана посетил командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО
Командующий Сухопутными войсками Азербайджана посетил командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, на базе мобилизационного обеспечения Сухопутных войск были проведены командно-штабные учения.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Сообщается, что прибывшие на базу мобилизационного обеспечения заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев и другой руководящий состав наблюдали за ходом учений.
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