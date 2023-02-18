Международный центр Низами Гянджеви проведет конференцию "Гейдар Алиев 100 лет: жизнь и наследие"

Международный центр Низами Гянджеви (NGIC) проведет международную конференцию "Гейдар Алиев 100 лет: жизнь и наследие", передает Day.Az.

В мероприятии примут участие бывшие президенты Вайра Вике-Фрейберга (Латвия), Эмиль Константинеску (Румыния), Петр Лучинский (Молдова), Петр Стоянов (Болгария), Виктор Ющенко (Украина), Георгий Маргвелашвили (Грузия), Борис Тадич (Сербия), Колинда Грабар Китарович (Хорватия), Розен Плевнелиев (Болгария), Валдис Затлерс (Латвия), а также Экмеледдин Ихсаноглу (бывший генсек ОИС), Хикмет Четин (бывший министр иностранных дел Турции) и другие.

Напомним, что 29 сентября 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2023 года в Aзербайджане "Годом Гейдара Алиева".