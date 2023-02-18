МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше

Как сообщалось, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по сооружению палаточных городков, направленных ведомством в братскую страну.

Как сообщает Day.Az, силами МЧС в трех различных местах в провинции Кахраманмараш сооружены палаточные городки. Для людей, размещенных в палатках, созданы необходимые условия, в том числе установлена мобильная полевая кухня и организовано горячее питание.