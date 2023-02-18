https://news.day.az/politics/1539269.html МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше - ФОТО - ВИДЕО
МЧС разбил еще три палаточных городка в Кахраманмараше - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в целях оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают работы по сооружению палаточных городков, направленных ведомством в братскую страну.
Как сообщает Day.Az, силами МЧС в трех различных местах в провинции Кахраманмараш сооружены палаточные городки. Для людей, размещенных в палатках, созданы необходимые условия, в том числе установлена мобильная полевая кухня и организовано горячее питание.
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