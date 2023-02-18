Военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, посетили Университет АDА - ФОТО
В соответствии с планом мероприятий Министерства обороны на 2023 год, в Университет АDА был организован визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств.
Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве обороны Азербайджана, после ознакомления с созданными здесь условиями гостям был представлен брифинг об истории университета, этапах его развития, миссии, повседневном учебном процессе, образовательной базе, направлениях деятельности, а также о программах, осуществляемых в рамках сотрудничества с зарубежными университетами.
Выступившие на мероприятии рассказали о факультетах и специальностях, преподаваемых в вузе.
Представители университета ответили на вопросы, интересующие военных атташе.
Гости поблагодарили руководство Университета АDА и Министерства обороны за высокий уровень организации визита.
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