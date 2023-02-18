Спасатели МЧС продолжают поисково-спасательные работы в двух регионах Турции

По указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные работы по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в этой связи, как уже сообщалось, группа спасателей МЧС со вчерашнего дня приступила к поисково-спасательным работам в турецкой провинции Хатай, серьезно пострадавшей от землетрясения.

В результате поисково-спасательных работ, проведенных МЧС, были спасены из-под завалов 53 человека, извлечены и переданы соответствующим органам тела 761 погибшего.

Поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением специальных технических средств, а также собак-спасателей.

О ходе работ будет предоставлена дополнительная информация.