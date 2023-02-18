Европейский инвестиционный банк активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Мюнхене.

Отметив, что упомянутая Президентом Ильхамом Алиевым стратегическая линия полностью соответствует финансовой стратегии Европейского инвестиционного банка, а также целям, предусмотренным в принятой Европейским Союзом стратегии "Глобальные ворота", президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что готов сотрудничать с Азербайджаном в этих сферах. Он отметил, что Европейский инвестиционный банк, в частности, активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия".

Вернер Хойер подчеркнул, что благодаря рациональному использованию Президентом Ильхамом Алиевым финансовых ресурсов страны реализуются проекты, служащие долгосрочному развитию Азербайджана. Он также выразил признательность за роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза.