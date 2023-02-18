Турецкие СМИ рассказали о помощи волонтеров из Азербайджана в зоне землетрясения

Наряду с отправляемой из Азербайджана для помощи пострадавшим от землетрясения гуманитарной помощью, прибывшими поисковыми группами и медиками, из страны в город Кахраманмараш 10 февраля прибыли также 100 волонтеров неправительственных организаций.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной DHA.

Было отмечено, что молодежь, координирующая помощь, круглосуточно работает в пунктах раздачи питания пострадавшим и в игровых палатках, организованных для детей для того, чтобы отвлечь их.

Волонтеры разгружают, сортируют, распределяют продовольствие, одежду, лекарства, оказывают иную помощь в различных пунктах. Азербайджанская молодежь принимает активное участие в раздаче горячего питания, помощи пострадавшим в различных кварталах, а также помогла с доставкой помощи в два села. Сто азербайджанских волонтеров, помогавших до этого в различных местах Кахраманмараша, разделились на три команды и отправятся в две другие пострадавшие от землетрясения провинции Турции для оказания гуманитарной помощи - Адыяман и Малатью.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.