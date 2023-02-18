В Стэнфордском университете состоялась научная конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду

В престижном американском Стэнфордском университете, признанном неисчерпаемым богатством Силиконовой долины, получившем титул авторитетного международного образовательного центра мира, к тому же расположенном в регионе, где армяне составляют большинство, состоялась научно-практическая конференция, посвященная 31-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой, в конференции "Помним Xoджалы", организованной Ассоциацией азербайджанских студентов Стэнфорда и Азербайджанским культурным обществом Северной Калифорнии, принимали участие студенты, преподаватели и профессора Стэнфордского и Берклинского университетов. Цель заключалась в повышении информированности о Ходжалинском геноциде, доведении достоверной информации о Карабахе и нынешней ситуации в регионе в целом, пресечении армянской дезинформации, привлечении внимания к мирному процессу и процессу нормализации в регионе.

Азербайджанский профессор Университета Северная Каролина (UNC) Али Аскеров, профессор Университета Юты Хакан Явуз, аналитик по цифровой судебной экспертизе и разведке на основе открытых источников Эльчин Мамедов в своих выступлениях довели до многочисленной аудитории учебного заведения широкую информацию.

На конференции, организованной открытой для общественности, к обсуждениям в которой также присоединились студенты и члены общины, представители диаспоры, были выдвинуты требования справедливости к Ходжалы, признания его как общечеловеческого преступления и ответа преступников перед международным правосудием, розданы информационные материалы о геноциде, привлечено внимание к нынешней ситуации в регионе, в том числе продолжающейся на дороге Лачин-Ханкенди акции азербайджанских экоактивистов.

Научно-практическая конференция, где обсуждались нынешняя ситуация и исторические реалии в регионе, вызвала протест армян, которые попытались нарушить работу конференции. Участники мероприятия отметили, что подобные обсуждения являются открытыми, что здесь проводятся опирающиеся на реалии беспристрастные научные обсуждения и не преподносятся никакие искаженные факты.

На конференции, проведенной под модераторством руководителя Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Айнур Агаевой, было подчеркнуто, что постоянная организация таких обсуждений с участием академической прослойки окажет позитивное влияние на установление здорового диалога между общинами.

Первая научно-практическая конференция, проведенная в связи с Ходжалинским геноцидом в Стэнфордском университете, постоянно входящем в пятерку и десятку рейтинговой таблицы Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, является неоценимым шагом в деле информирования зарубежной научной аудитории.