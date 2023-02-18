У Азербайджана и Армении есть историческая возможность обеспечить прочный мир

У Армении и Азербайджана есть поистине историческая возможность обеспечить прочный мир после 30-летнего конфликта.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене.

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