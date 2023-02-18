https://news.day.az/politics/1539402.html Эпик фейл Пашиняна в Мюнхене - ВИДЕО
Эпик фейл Пашиняна в Мюнхене - ВИДЕО
В Мюнхене проходит конференция по безопасности. В панельной дискуссии "Сдвигая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках конференции принимают участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Присутствующие в зале журналисты поймали армянского премьера за достойным его занятием. Пока лидеры стран региона обсуждали вопросы, свзяанные с будущим региона и геополитической сиутацией, армянский премьер не придумал ничего лучше, чем теребить явно выключенный микрофон.
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