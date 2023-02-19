США отметили значительный прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил значительный прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к подписанию мирного соглашения. Об этом, как сообщает Day.Az, сказал пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, во время встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Блинкен отметил значительный прогресс, достигнутый обеими сторонами за последние несколько месяцев в направлении мирного соглашения, и предложение президента ЕС Шарля Мишеля принять стороны в Брюсселе.
Прайс отметил, что Блинкен призвал стороны работать над открытием транспортных маршрутов в регионе.
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