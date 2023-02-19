Спасатели МЧС продолжают поисково-спасательные операции в двух регионах Турции

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают непрерывные поисково-спасательные операции по ликвидации последствий сильного землетрясения в братской стране.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, всего в результате поисково-спасательных работ, проведенных силами МЧС, живыми из-под завалов извлечено 53 человека, тела 774 человек переданы по назначению.

О ходе поисково-спасательных операций будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.