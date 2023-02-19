Президент Ильхам Алиев деклассировал "бархатного" премьера Армении

Автор: Ибрагим Алиев

3 года назад, 15 февраля 2020-го года, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности прошли панельные обсуждения по Карабаху с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тогда Президент Ильхам Алиев буквально деклассировал Пашиняна: пропасть между двумя лидерами и странами была вопиюще очевидной всей мировой политической элите. Через полгода азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего устроила еще один разгром - и пашиняновской Армении, и всему армянскому фашизму в Карабахе. Триумфальной победой в Карабахе глава нашего государства тогда снова доказал: его слова никогда не расходятся с делом.

Спустя 3 года, 19 февраля, в рамках той же Мюнхенской конференции по безопасности, глава нашего государства принял участие в панельной дискуссии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе", где также присутствовал армянский премьер. Наблюдая за дебатами, можно было с уверенностью сказать, что присутствие Президента Ильхама Алиев в Мюнхене вновь послужила источником гордости. Президент Азербайджана вновь довел до мировой общественности принципиальную позицию нашей страны и отметил важные шаги, благодаря которым мир и процветание в регионе будут гарантированы. И граждане Азербайджана, и азербайджанская диаспора по всему миру, и друзья Азербайджана, в том числе в тюркском и исламском мире, активно делятся комментариями, выражая искреннее восхищение силой, умом, патриотизмом и политическим мастерством Президента Ильхама Алиева, продемонстрировавшего всему миру лживую суть политики армянского государства и низкий уровень армянских лидеров.

Сравнивать Азербайджан и Армению уже давно никому не приходит в голову, но нельзя не отметить, что есть два типа политиков:

1. Уверенные в себе, говорящие четко, по делу, с принципиальной позицией. Такие, как Президент Ильхам Алиев. Необходимо также подчеркнуть и личностное превосходство азербайджанского лидера - это высочайший уровень образования, интеллекта главы государства и высокий международный авторитет.

2. И босяк, он же сотворитель "кокейшн-бюро", Никол Воваевич, постоянно мычащий об угрозах, которые якобы исходят из Азербайджана, и в перерыве теребящий микрофон.

Президент Ильхам Алиев еще раз показал армянскому премьеру и всему миру, за кем последнее слово в регионе. Не зря до панельной дискуссии Пашинян прятался и не хотел в ней участвовать. В конечном итоге решился. Но решился лишь потому, что надо было хоть как-то показать себя перед тем же Макроном. Как всегда, не получилось. Ломанный английский спустя столько лет у Воваевича так и не улучшился, а постоянные "аааа" и "ыыыы" вперемешку с безосновательными обвинениями так и не донесли до мировой общественности, чего же на самом деле хочет Армения? До сих пор непонятно, и это, кстати, подчеркнул глава нашего государства в интервью азербайджанским телеканалам по итогам панельной дискуссии.

К примеру, Пашинян заявил, что никакой капитуляции Армении не было. Ок, а чем является трехстороннее заявление от 10 ноября? Чем объясняется факт, что премьер "непобедимой" Армении не вышел в эфир, а подписал документ где-то тайком? В общем, все понятно...Все, что было сказано армянским премьером было разбито четкими, взвешенными, логичными и последовательными аргументами и ответами Президента Ильхама Алиева. Тут никакой Макрон не поможет.

Президент Ильхам Алиев в Мюнхене вновь поставил и точку, и восклицательный знак в донесении до мира позиции Азербайджана о принадлежности Карабаха, разоблачая армянскую политическую бутафорию. В основе позиции главы государства - правда. А с правдой тягаться невозможно.

Кроме того, опять бросалось в глаза элементарное отсутствие культуры у Пашиняна: он то и дело почему-то теребил микрофон. Тем временем, последнее слово, как и всегда, осталось за Азербайджаном. Время показало, что Пашинян не усвоил мюнхенский урок 2020-го. Одним словом, Пашиняну на панельных обсуждениях было уже не привыкать к нокаутам от азербайджанского лидера. Обсуждения новых реалий на Южном Кавказе в Мюнхене вновь стали знаковыми. Новая реальность, созданная Азербайджаном во главе с Президентом Ильхамом Алиевым неизменна. Больше нет статус-кво, больше нет оккупации, больше нет никаких линий соприкосновения. Больше нет мифов о "победоносной" армянской армии. Что будет дальше? Окончательное принуждение Армении к мирному договору с попутной реинтеграцией армянского меньшинства в Карабахе в азербайджанское общество. Ничего с этим Еревану не поделать.