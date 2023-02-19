18 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, в которой принимал участие Президент Ильхам Алиев, состоялась панельная дискуссия на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Азербайджан - многонациональная страна. И все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также их безопасность. Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом своему армянскому коллеге в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян - покинет нашу территорию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

А армянские СМИ вдруг решили что Рубен Варданян представляет некую ценность. Смешно. Варданян - это лишь чемодан без ручки цвета детского понос, который постоянно пытаются поставить на чужую территорию и которым пользуются в своих интересах его нынешние боссы.

Страшно человеку, боится всего. Варданян попал в ситуацию когда у него постоянно мокрые штаны и не успевает даже высушить их. Грязная голова, обрюзгшее лицо показывает весь стресс из-за ситуации, в которую он попал. Его вывозят и ввозят в Азербайджан в грязном багажнике машины как отходы.

Хочется отметить, что таких чемоданов без ручек как Варданян много. И его с лёгкостью можно заменить чемоданом красного, малинового, бирюзового цвета и цвета ЛГБТ. Сколько бы не было таких людей без лица, это ничего не решит. Карабах - это Азербайджанская земля, и никакие люди без лица не смогут это изменить.