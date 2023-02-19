https://news.day.az/politics/1539559.html Разрушенное село Истибулаг Кяльбаджарского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Разрушенное село Истибулаг Кяльбаджарского района - последствия армянского вандализма - ФОТО
Село Истибулаг расположено в предгорьях Кавказа на территории Кяльбаджарского района.
В 1993 году оно было оккупировано вооруженными силами Армении. За годы оккупации армянские вандалы полностью разрушили село.
На основании трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении после славной победы азербайджанской армии во второй Карабахской войне, 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район, в том числе село Истибулаг, был возвращен Азербайджану.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж из села, подвергшегося армянскому вандализму в годы оккупации.
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