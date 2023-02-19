Разрушенное село Истибулаг Кяльбаджарского района

Село Истибулаг расположено в предгорьях Кавказа на территории Кяльбаджарского района.

В 1993 году оно было оккупировано вооруженными силами Армении. За годы оккупации армянские вандалы полностью разрушили село.

На основании трехстороннего Заявления, подписанного 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении после славной победы азербайджанской армии во второй Карабахской войне, 25 ноября 2020 года Кяльбаджарский район, в том числе село Истибулаг, был возвращен Азербайджану.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фоторепортаж из села, подвергшегося армянскому вандализму в годы оккупации.