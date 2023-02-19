Азербайджанские спасатели показывают пример братства в Кахраманмараше

Азербайджанские спасатели 24 часа в сутки показывают величайший пример братства в Кахраманмараше.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу во время посещения Координационного центра Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), где также размещен личный состав МЧС Азербайджана.

Министр поблагодарил спасателей Азербайджана за их работу.

"Здесь о спасателях, включая генерал-майора МЧС Азербайджана Этибара Исмаилова, говорят как о героях. Вы спасли многих людей из-под завалов. Спасибо", - отметил С.Сойлу.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.